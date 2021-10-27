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Общество27 октября 2021 12:26

Новый трубопровод в Пскове проложат под средневековой стеной

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского установят трубопровод под основанием средневековой стены во время второго этапа реконструкции улицы, пишет ПАИ.

Трубопровод проложат поперёк древних стен Окольного города. Систему водоснабжения установят под основанием крепостной стены. Это позволит сохранить целостность памятника и его уникальность. На сегодняшний день археологи уже подготовили укрепления, но работы еще продолжаются.

Отметим, археологические работы на этой территории проводятся в связи с созданием туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Полное видео об археологических изысканиях на улице Леона Поземского можно посмотреть здесь.