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Здоровье27 октября 2021 11:44

Обязательное ношение масок вернули в автобусы Пскова

Источник:kp.ru
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Комитет по транспортному и дорожному хозяйству Псковской области опубликовал приказ о возвращении обязательного ношения СИЗов в общественном транспорте города. Документ подписан 26 октября и.о. председателя комитета Станиславом Стармолотовым.

С сегодняшнего дня в автобусы города не будут пускаться пассажиры без масок, а водителям разрешено будет не начинать движение при обнаружении пассажира без защиты органов дыхания.

Приказ основан на постановлении губернатора от 15 марта прошлого года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»