.

В Пскове высадили новую аллею из 150 деревьев, она расположилась на Завеличье, в сквере между детскими садами №48 и №50 и школой №24. В высадке деревьев принял участие и. п. главы администрации города Борис Елкин, сообщили в администрации города.

«В зеленом парке будет гораздо приятнее гулять и отдыхать. Как я уже не раз говорил, одним из приоритетов развития города должно быть его озеленение», – отметил Борис Елкин.

Елкин подчеркнул, что сделать сквер в этом месте было необходимо, так как здесь располагается сразу несколько образовательных учреждений. Сквер украсили ели, сосны, каштаны, березы, туи, липы, клены и рябины.