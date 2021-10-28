Пскович выиграл миллион рублей в лотерею

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Пскович приобрел билет государственного «Русского лото» в отделении «Почты России» и выиграл один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФПС России.

Как признался пскович, его семья часто покупает лотерейные билеты. В этот раз удачным оказался 1369-й тираж. Когда пскович получил выигранный миллион, сразу закрыл им ипотеку. Теперь мужчина с дочерьми и женой счастливо живут в собственном доме.

«Многие считают, что лотереи – это розыгрыш. Я точно знаю, что это абсолютная реальность. И шансы на победу каждый может проверить на себе», - поделился победитель 1369-го тиража «Русского лото».

«Важно верить в то, что ты делаешь. В моей семье часто дарят друг другу лотерейные билеты. Это всегда приятное волнение, радостное ожидание. Лотерейные билеты можно приобрести в любом почтовом отделении», – подчеркнула директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

С начала 2021 года в почтовых отделениях было распродано свыше 113 тысяч счастливых билетов на общую сумму в 15 миллионов рублей. Были и три крупных выигрыша, где приз составил 1 и 1,5 миллиона рублей