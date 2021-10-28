До +12 прогреется воздух в Псковской области 28 октября

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 28 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, а вечером в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, в некоторых районах - умеренный. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Южный ветер будет умеренным.

Температура днем по области составит +7...+12 градусов, ночью — +4...+9.

Псковичам синоптики обещают небольшой дождь лишь вечером и ночью. Столбики термометров горожан днем покажут от +9 до +11 градусов, а ночью — от +7 до +9.

В Великих Луках метеорологи также прогнозируют небольшой дождь, который соберётся к ночи. Температура днем будет держаться в пределах +9...+11, ночью — +6...+8.