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Общество28 октября 2021 9:18

До +12 прогреется воздух в Псковской области 28 октября

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Александр Пискарев

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 28 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, а вечером в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, в некоторых районах - умеренный. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Южный ветер будет умеренным.

Температура днем по области составит +7...+12 градусов, ночью — +4...+9.

Псковичам синоптики обещают небольшой дождь лишь вечером и ночью. Столбики термометров горожан днем покажут от +9 до +11 градусов, а ночью — от +7 до +9.

В Великих Луках метеорологи также прогнозируют небольшой дождь, который соберётся к ночи. Температура днем будет держаться в пределах +9...+11, ночью — +6...+8.