Топ-10 занятий на каникулах от детского омбудсмена в Псковской области

Фото: Instagram Наталии Соколовой

Уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте поделилась результатами опроса, проведённого среди родителей и детей, на тему: «Как провести осенние каникулы?».

По мнению детского омбудсмена, грядущие выходные - это в первую очередь время для отдыха и общения. Наталия Соколова также считает, что на каникулах можно заняться несколькими вещами:

1. Каникулы - отличная возможность заняться любимыми делами;

2. Восполнить энергию для новой четверти;

3. Провести время в кругу семьи;

4. Уделить время прогулкам на свежем воздухе;

5. Отправиться с родителями за город;

6. Посмотреть хороший фильм;

7. Почитать;

8. Подготовить домашнее задание;

9. Заняться спортом на открытом воздухе.

10. Поиграть в настольные игры.

Своим примером Наталия Соколова вместе с руководителем общественной организации «Вечевой орден» Ольгой Родиной показали, что настольные игры – это отличное занятие в компании друзей. Новый пост с подписью «Идеальный дождливый вечер среды в уютной компании классных игроков» детский омбудсмен опубликовала накануне.

По мнению Наталии Соколовой, родители и дети могут хотеть по-разному разнообразить каникулы. Но, среди предложенных вариантов, можно найти что-то общее, либо пойти на уступки и по очереди предлагать друг другу развлечения.

«Желаю вам и вашим детям здоровья и прекрасных впечатлений от совместного времяпровождения!» - добавила детский омбудсмен Наталия Соколова.