Эксперт из Уфы дал оценку работе псковских медиков «красной зоны»

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Сегодня, 28 октября, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алена Бурганова поделилась мнением о работе медработников Псковской областной инфекционной больницы.

«Уже с этапа приемного отделения в Псковской инфекционке идет сортировка, пациентами занимаются, подключаются все специалисты, - заявила спикер. – Все делается для пациентов, врачи постоянно находятся в работе, не жалея себя».

Помимо этого, Алёна Бурганова напомнила, что COVID-19 — респираторная инфекция. Ей свойственно мутировать и изменяться.

«Человек может болеть повторно, и, к сожалению, иммунная реакция у всех разная. Эпидемиологи и не прогнозируют снижение. Нам остается жить вместе с заболеванием», - заключила эксперт.

Ранее врачи Башкирского государственного медицинского университета прибыли в Псков для обмена опытом по противостоянию коронавирусу.