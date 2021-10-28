Псковский врач назвала новый страшный симптом коронавируса

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Новый симптом коронавируса назвали во время брифинга с главным врачом инфекционной больницы Анастасией Повторейко и врачами Башкирского государственного медицинского университета, сообщает корреспондент kp.ru.

В регион прибыли специалисты для обмена опытом по борьбе коронавирусной инфекцией. Одним из вопросов стало обсуждение симптоматики течения коронавируса. По данным Анастасии Повторейко прежние симптомы заражения коронавирусом отходят на второй план.

«Ушли тестовые симптомы, еще их прозвали лакмусовыми: отсутствие обоняния и вкуса. Все это ушло на второй план. Эта симптоматика сохраняется, но она единична и обычно свидетельствует о легком течении ковида. Один из самых агрессивных и злостных симптомов – это лихорадка рефрактерная. Она трудно поддается симптоматической терапии и как результат – цитокиновый шторм», – заявила главврач инфекционной больницы.

Во время протекания лихорадки, в организме происходит летальная реакция иммунной системы. У человека поднимается температура, краснеет лицо, ломит кости, он потеет, его бросает в дрожь и озноб, возникает спутанность сознания, особенно у пожилых людей. Простыми словами, цитокиновый шторм – это явление, при которой человек может погибнуть от нехватки кислорода.

По словам Анастасии Повторейко, в случае с постоянно изменяющимися симптомами COVID-19, очень важен обмен опытом и знания со стороны. Процесс обмена опытом с коллегами дал возможность охарактеризовать новую клинику пациентов.