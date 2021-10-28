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Политика28 октября 2021 13:17

Главу администрации Пскова не смогут выбрать на предстоящей сессии гордумы

Источник:kp.ru
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29 октября Сессия Псковской городской Думы должна была состояться в традиционном формате, но, согласно предписаниям главного санитарного врача Псковской области, депутаты перейдут на онлайн-формат. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская, пишет ПАИ.

«Мы тщательно выполняем все ограничительные меры и предписания Роспотребнадзора, сессия пройдет в онлайн-режиме. Вопрос о выборе главы администрации города, требующий очного тайного голосования депутатов будем переносить на следующее заседание городской Думы», - подчеркнула спикер.

Ранее очередную сессию Псковской городской Думы и Пыталовского районного Собрания также было предложено перевести в онлайн-режим.