Главу администрации Пскова не смогут выбрать на предстоящей сессии гордумы

29 октября Сессия Псковской городской Думы должна была состояться в традиционном формате, но, согласно предписаниям главного санитарного врача Псковской области, депутаты перейдут на онлайн-формат. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская, пишет ПАИ.

«Мы тщательно выполняем все ограничительные меры и предписания Роспотребнадзора, сессия пройдет в онлайн-режиме. Вопрос о выборе главы администрации города, требующий очного тайного голосования депутатов будем переносить на следующее заседание городской Думы», - подчеркнула спикер.

Ранее очередную сессию Псковской городской Думы и Пыталовского районного Собрания также было предложено перевести в онлайн-режим.