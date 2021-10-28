Стало известно, зачем псковские врачи переворачивают пациентов с COVID-19 на живот

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Заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин рассказал, зачем ковид-положительных пациентов переворачивают на живот.

«Мы всех пациентов практически в принудительном порядке укладываем на живот в специальную позицию, чтобы увеличить объём дыхания лёгких, чтобы лёгкие не сдавливались весом тела», - рассказывает эксперт.

Антон Тюрин подчёркивает, что положение пациента лёжа на животе — это один из самых принципиальных немедикаментозных моментов лечения.

Эксперт также отметил, что многим пациентам такое положение доставляет дискомфорт: у кого-то от долгого лежания на животе болит спина, а у кого-то затекают ноги. Однако именно благодаря такому методу увеличения объема лёгких пациенты быстрее идут на поправку.

Врач подчеркнул, что во время болезни многие пациенты не могут адекватно оценить своё состояние и даже тактику лечения.

«То есть не всегда бывает объективная оценка состояния за счет поражения центральной нервной системы, многие пациенты устают, коронавирус протекает длительно», – рассказал Антон Тюрин

По словам эксперта, больным и их родственникам нужно набраться терпения и понять, что лишь после качественного стационарного лечения пациента смогут отправить долечиваться домой.

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