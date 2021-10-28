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Здоровье28 октября 2021 16:09

В отделениях реанимации Псковской области нет свободных мест

Источник:kp.ru
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Отчет о заполняемости коечного фонда Псковской области опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На 28 октября в регионе коечный фонд остается загруженным на 80%. При этом, по словам губернатора, койки реанимации заняты полностью.

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