В отделениях реанимации Псковской области нет свободных мест

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Отчет о заполняемости коечного фонда Псковской области опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На 28 октября в регионе коечный фонд остается загруженным на 80%. При этом, по словам губернатора, койки реанимации заняты полностью.

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