Памятник Невскому в Самолве назвали самым значимым в современной России

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В здании Музея военной формы в Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Попечительским Советом Российского военно-исторического общества, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что «сотни мест в регионе напрямую связаны с важнейшими вехами развития российского государства от Средневековья до современности». По его словам, многие из этих проектов увековечиваются для будущих поколений, в том числе и памятник в Самолве.

«Памятник Александру Невскому с дружиной — это, безусловно, самый значимый проект в этой части. Объективно, он — один из самых уникальных монументальных и впечатляющих памятников современной России», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области поблагодарил Российское военно-историческое общество и отдельно отметил заслуги председателя Владимира Мединского за активное участие в жизни Псковщины, а также за помощь в популяризации истории Псковской земли.

«Памятник Александру Невскому с дружиной — это, безусловно, самый значимый проект в этой части. Объективно, он — один из самых уникальных монументальных и впечатляющих памятников современной России», — отметил Михаил Ведерников.