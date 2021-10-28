Псковичу ампутируют кисть после попытки пролезть под грузовым поездом

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Жителя города Дно Псковской области госпитализировали после попытки пересечь железнодорожные пути под грузовым поездом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Несчастный случай произошел 27 октября около 6 вечера. 60-летний житель совхоза Искра решил проползти под поездом, который следовал от станции Дно в сторону Бологое. Таким образом он планировал сократить путь и не подниматься на пешеходный мост.

Первым о происшествии на железнодорожных путях сообщил кассир автостанции Дно. По данным свидетелей происшествия, мужчина был пьян и не ожидал, что поезд тронется, когда он будет перебираться под ним.

В больнице сообщили, что пострадавшему грозит ампутация кисти руки. МВД проведет проверку и установит все обстоятельства случившегося.