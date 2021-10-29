Сухой день и до +14 обещают синоптики псковичам в пятницу

Фото: Александр Пискарев
Сегодня, 29 октября, не территории региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
Южный ветер будет дуть умеренно.
Днём воздух в области прогреется до +9...+14, а ночью температура понизится до +2...+7.
В Пскове преимущественно без дождей. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +12...+14, ночью опустится до +4...+6.
В Великих Луках также ожидается сухой день. Столбики термометров днём покажут +11...+13, ночью — +4...+6.