Сухой день и до +14 обещают синоптики псковичам в пятницу

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 29 октября, не территории региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Южный ветер будет дуть умеренно.

Днём воздух в области прогреется до +9...+14, а ночью температура понизится до +2...+7.

В Пскове преимущественно без дождей. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +12...+14, ночью опустится до +4...+6.

В Великих Луках также ожидается сухой день. Столбики термометров днём покажут +11...+13, ночью — +4...+6.