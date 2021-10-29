Какой ноябрь прогнозируют жителям Псковской области метеорологи

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Среднемесячная температура воздуха будет держаться в пределах нормы или на 1 градус ниже нормы. За месяц выпадет 110-150% осадков от нормы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам метеорологов, в ноябре днем столбики термометров жителей региона будут показывать 0…+5 градусов, ночью — -4…+1 градус. В конце месяца стоит готовиться к похолоданию: в ночные часы температура воздуха понизится до -13 градусов.

В некоторые из ноябрьских дней в Псковской области возможно усиление ветра до 15-18 м/сек. Ветер будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега с дождем, снега.

Уровни воды в реках, также в Псковском и Чудском озерах будут держаться в норме.