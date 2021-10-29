Псковская областная научная библиотека прервет работу из-за коронавируса

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Псковская областная универсальная научная библиотека на улице Профсоюзной, д.2 не будет работать и обслуживать читателей с 30 октября по 7 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в методическом отделе библиотеки.

К таким мерам придется прибегнуть в связи с нерабочими днями и в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Работа библиотеки прекратиться в соответствии с Указом Президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», Указом губернатора Псковской области и письмом Комитета по культуре Псковской области № КК-02-705 от 28.10.2021 года.