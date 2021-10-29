Муж Ларисы Гузеевой рассказал, кто готовит в их доме

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Кто в доме Ларисы Гузеевой занимается приготовлением еды и что больше всего любит кушать президент Федерации рестораторов и отельеров России, специально для «Комсомольской правды в Пскове» рассказал муж известной актрисы и телеведущей Игорь Бухаров.

«Готовит у меня дома жена. У меня профессиональная деформация за эти годы произошла. Вам кажется, что рестораторам уже прямо в спальню несут подносы. Икра, фуагра. Нет. Мы питаемся достаточно скудно и консервативно, потому что нужно держать себя в форме», – рассказал Бухаров.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России, он готов попробовать любые блюда. «Встречая меня просят попробовать. Я всегда готов, мне интересно», – поделился с изданием эксперт и отметил, что еще не доводилось пробовать «крысу, скорпионов и червячков». «Не тянет. Будет возможность, я попробую», – заключил Игорь Бухаров.