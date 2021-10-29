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Общество29 октября 2021 13:25

Стало известно, когда псковичи смогут посмотреть северное сияние

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» назвали дату, когда в псковском небе появится северное сияние.

«На субботний вечер многие прогнозы обещают ясную погоду. Есть неплохой шанс увидеть полярное сияние на широтах Пскова вечером в субботу (30 октября)», - рассказали астрономы.

Специалисты по звёздам также добавили, что иногда выброс достигает Земли значительно раньше предполагаемого времени, поэтому полярные сияния могут показаться на небе Пскова уже в ночь с пятницы на субботу.

Однако не стоит забывать, что все прогнозы видимости полярных сияний имеют вероятностный характер.

Отметим, северное сияние можно будет увидеть благодаря выбросу с Солнца, который идёт в сторону Земли.