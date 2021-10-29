Названа дата мощнейшей магнитной бури, ожидаемой в Псковской области

Фото: сайт ПАИ

Мощные магнитные бури прогнозируются на территории Псковской области 30 и 31 октября. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Резкий скачок в магнитосфере произойдет из-за вспышек на Солнце. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали около 14 таких вспышек. Одна из них относится к максимальному уровню мощности.

Исследователи отмечают, что событие станет крупнейшим подобным природным явлением за последние годы.

«Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка класса X1.0.», - предупреждают специалисты.

Магнитная буря может стать причиной сбоев в работе систем спутниковой навигации и радиосвязи, а также может вызвать сбои в работе энергосистем и ложные срабатывания систем защиты.