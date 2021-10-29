На новый график работы перейдут псковские поликлиники

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В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября поликлиники Пскова будут работать в новом режиме. Об этом сообщили в Псковской городской поликлинике.

Так, 30 октября поликлиники №1, 2 и 3 будут работать по обычному графику субботы с 08:00 до 15:00 (приём врачей-специалистов, прием терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19).

31 октября 2021 года – по графику воскресного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) в такое же время, а именно с 08:00 до 15:00.

с 1 по 3 ноября псковичи могут рассчитывать на помощь, предусматриваемую поликлиникой в обычные дни в рабочие часы. В перечень услуг войдёт оказание неотложной медицинской помощи, первичной врачебной, первичной специализированной, согласно имеющейся предварительной записи.

4-5 ноября 2021 года предусмотрена работа по графику праздничного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-COVID-19, вакцинация против COVID-19) с 08:00 до 15:00.

6 и 7 ноября 2021 года медпомощь будет оказываться в таком же режиме, как 30 и 31 октября.

8 ноября 2021 года поликлиника будет работать по графику обычного дня.

Режим работы пунктов вакцинации не изменится:

- ТЦ «Акваполис» 10:00 – 20:00,

- ТЦ «Империал» 10:00 – 20:00,

- СРП «Простория» 09:00 – 20:00,

- ФАП (супермаркет «Магнит», ул. Труда, д.50) 10:00 – 15:00.