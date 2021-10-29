Стало известно, во сколько обойдутся Пскову новогодние украшения

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На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации в Пскове перед Новым годом и ее демонтажу в 2022 году. Соответствующие документы опубликованы на сайте zakupki.gov.ru.

Праздничную иллюминацию планируется смонтировать не позднее 21 декабря. Уберут все атрибуты Нового года до 29 января 2022 года. Предварительная цена контракта на работы по установке и демонтажу обойдутся городу в 3 млн 999 тыс. 749 рублей. Не больше этой суммы может выделить регион из своего бюджета на праздничные декорации.

Традиционно в Пскове будут установлены гирлянды, в том числе и на главной елке города. Будут украшены площади Победы и Ленина, Ботанический и Летний сады, дендропарк, мост 50-летия Октября и Ольгинский мост.

Светодиодную карету, оленя, арку и елку установят в центральной части Детского парка. Светодиодный «Подарок» изменит свою локацию и разместится на улице Пушкина, а новогодние шары переедут на детскую площадку на улице Калинина.

Напомним, в 2020 году псковичи сами решали, какие светодиодные фигуры появятся в городе с помощью голосования.