Пункты вакцинации в Пскове станут работать дольше

Пункты вакцинации в Пскове и Великих Луках изменят время работы. Теперь мобильные пункты для прививок от коронавируса будут работать дольше. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псков:

СРЦ «Простория» – с 08:00 до 20:00 (будние дни), с 09:00 до 20:00 (выходные);

ТЦ «Империал» – с 10:00 до 20:00 ежедневно;

ТЦ «Акваполис» – с 10:00 до 20:00 ежедневно;

ТЦ «Фьорд Плаза» – с 12:00 до 20:00 ежедневно;

СК «Ледовый дворец» – с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Великие Луки:

ТЦ «Апельсин» – с 10:00 до 20:00 ежедневно.