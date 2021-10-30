Домашняя чихуахуа жемчужного цвета ждёт хозяина в псковской «Лесопилке»

Фото: «Зоозащита»

Вечером 29 октября в псковский приют для бездомных животных «Лесопилка» доставили домашнюю чихуахуа, забежавшую в магазин «Красное&Белое» совсем незадолго до закрытия. Об этом сообщили в официальной группе организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали продавцы сетевого магазина на Ижорского, 6, собака молниеносно «влетела» в магазин и тут же забилась в угол.

«Дрожала, не вылезала , пряталась ещё дальше», - пишут в группе.

Неравнодушная псковичка отвезла пса в приют, где сотрудники обнаружили клеймо, свидетельствующее о московском разведении.

Одна из зоозащитниц также отметила, что потеряшка жемчужного цвета — достаточно крупный представитель своей породы.

Фото: «Зоозащита»

«Самое интересное для меня лично, просто открытие: он очень крупный для чиха. Но, оказывается, это норма. Я всегда думала, что чихи — мини-пиги среди собак», - делится волонтёр.

Породистый пёс, которого в приюте уже окликают Жемчужинкой, ждёт своего хозяина по адресу: Новгородская, 7. Телефон для связи: 89113623125.