Незабываемое впечатление оставила Псковская область у ведущих «Орла и решки» Регины Тодоренко и Тимура Родригеза

Скриншот выпуска телешоу «Орёл и решка»

В эфире телеканала «Пятница» ведущие телешоу «Орёл и решка» рассказали о незабываемых впечатлениях, которые остались у них после путешествия по Псковской области.

«Здесь время будто останавливается, возвращая своих гостей на сотни лет назад. Псков вдохновлял своей красотой великого Пушкина, но пугал целые армии недоброжелателей. Здесь осень может стать любимым временем года, а умиротворение сочетается с адреналином, раскрывая во всей красе многогранную русскую душу», – характеризуют ведущие регион.

На знакомство с областью Тимур Родригез получил сто долларов. На выделенные деньги телеведущий смог посмотреть на Псковский кремль с каяка, побывать в роли средневекового стрельца и загадать желание под мечом князя Довмонта.

Скриншот выпуска телешоу «Орёл и решка»

«Вот это я попал на движуху стрельцов-удальцов! Кстати, псковские стрельцы считались отдельным, очень уважаемым сословием, поэтому надеть на себя стрелецкий кафтан Тимурке-простолюдину – большая честь», – съюморил ведущий.

Скриншот выпуска телешоу «Орёл и решка»

По мнению Тимура Родригеза, главная достопримечательность Псковской земли - местная архитектура. Это и дома богатых купцов, и древние монастыри, и каменные церкви, и памятники, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Регине Тодоренко повезло познакомиться с Псковской областью ближе, имея в полном распоряжении безлимитную карту. Благодаря ей телеведущая полетатала на самолёте над Мальской долиной и прокатилась на вездеходах, а также посетила мастер-класс по даунхиллу и побывала в доме семьи Пушкиных.

С псковской кухней Тодоренко познакомилась в средневековых палатах. Высшую оценку от телеведущей получили рыбные котлеты.

«Котлетки из судака – воздушные, как облачко!» – отметила телеведущая.

А виды Тригорского и Михайловского и вовсе обескуражили путешественницу со стажем. Более того, специально для псковских телезрителей телеведущая оставила бутылку со ста долларами под одним из мостиков Тригорского парка.

Скриншот выпуска телешоу «Орёл и решка»

Ведущие «Орла и решки» были приятно удивлены количеством развлечений и их разнообразием.

Скриншот выпуска телешоу «Орёл и решка»

«Даже грустно отсюда уезжать – так здесь хорошо, так романтично! Даже хочется писать картины, стихи!» – заключили Регина Тодоренко и Тимур Родригез.