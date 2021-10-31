Актриса Ингиборга Допкунайте рассказала, зачем привела своего сына на постановку псковского театра

Фото пресс-службы псковского театра драмы

Известная актриса театра и кино Ингиборга Допкунайте со своим сыном посетила спектакль Псковского академического театра драмы, которым завершился детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids» в Москве. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе театра.

Допкунайте рассказала, почему привела своего маленького сына именно на постановку псковской труппы и как оценивает работу псковичей.

Ингиборга Допкунайте с сыном (слева)

«Детей стоит водить в театр. Ну, потому что им это нравится, во-первых. Это развлечение. Во-вторых - это некое образование. Потому что при помощи искусства можно учить детей всяким разным прекрасным вещам. И, конечно же, чудесный спектакль, большое спасибо», – поделилась знаменитость.

После просмотра спектакля, Ингиборга Допкунайте поблагодарила каждого актера лично.

Два показа бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» прошли на площадке Образовательного центра Московского музея современного искусства с аншлагами.