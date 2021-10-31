Объясняем, почему псковичи не могут самостоятельно выбрать вакцину «Спутник-лайт»

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В регион начали поставлять вакцину от коронавируса «Спутник-лайт», которая состоит только из одного компонента и не требует ревакцинации. Многие были рады возможности привиться однократно и не стоять в очереди на вторую прививку, но их ждало разочарование, так как выбрать препарат на пункте вакцинации им не разрешили.

Официальный Telegram-канал Псковской области объяснил, кто имеет право самостоятельно выбрать препарат «Спутник-лайт» для вакцинации от коронавируса.

Как оказалось, вкцина «Спутник-лайт» была доставлена в ТЦ «Акваполис», «Империал» и «Просторию» для тех людей, кто уже переболел коронавирусом и после болезни прошло не менее шести месяцев.

Кроме этого, воспользоваться однокомпонентной вакциной могут те, у кого подошёл срок к повторной вакцинации от коронавируса.

Сделать выбор на пункте вакцинации смогут только те псковичи, которые предоставят QR-код по болезни или предыдущей вакцинации.

Те, кто не имеет распечатанный или сохранённый в смартфоне QR-код также смогут обратиться для вакцинирования определенной вакциной. С 10 до 15 дня в пунктах вакцинации персонал сможет проверить сведения о перенесенной бользни или вакцинации через реестр.

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