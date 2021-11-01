Прогноз погоды на 1 ноября в Псковской области

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 1 ноября, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Южный ветер будет дуть умеренно.

По прогнозам синоптиков, воздух днём по области прогреется до +7...+12, а ночью температура понизится до -1...+4.

В Пскове день будет сухим. Столбики термометров псковичей покажут +9...+11 днём, +1...+3 ночью.

В Великих Луках также без осадков. Температура днем составит +10...+12, ночью — 0...+2.