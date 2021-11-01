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Общество1 ноября 2021 10:19

15 псковичей пострадали в ДТП на последней неделе октября

Источник:kp.ru
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С 25 по 31 октября в Псковской области было зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

На авариях четыре человека погибли, 11 человек были травмированы. При этом на дорогах поймали 51 водителя в состоянии алкогольного опьянения, пресечено – 2 016 административных правонарушений.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!», - написали в ведомстве.