Стало известно самое цитируемое СМИ региона по итогам недели

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Портал «Псковское агентство информации» по итогам недели стал самым цитируемым СМИ региона. Всего на него ссылались 1 247 раз. Сервис «Медиалогия» присвоил агентству ИЦ 5,39.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о ремонте Городского культурного центра, о завершении ремонта на двух дорогах, про уничтожение 20 тонн груш, про погоду и про пострадавшую от скоростного поезда девочку-подростка.

У ближайшего конкурента ПАИ – местной ленты новостей ИЦ составил 3,96 (450 цитат). На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (ИЦ 0,78, 163 цитаты), далее в рейтинге расположилось ГТРК «Псков» (ИЦ 0,60 и 100 цитат).

Стоит отметить, что «КП-Псков» вошло в десятку самых цитируемых СМИ региона с материалом о поиске родственников красноармейца.