В Псковской области скончалась талантливый краевед Светлана Пасюлина

.

30 октября в Псковской области ушла из жизни член Великолукского городского краеведческого общества, заведующая Музеем боевой и трудовой славы ФГБОУ ВО «ВГСХА», один из организаторов и руководитель краеведческого проекта «Лукиград» Светлана Пасюлина. Об этом сообщает Великолукская городская библиотека.

К скорби присоединилось великолукское городское краеведческое общество, сотрудники муниципальных библиотек города. Те, кто знал Светлану Пасюлину, всегда знали, что этот человек истинный патриот Великих Лук.

Попрощаться со Светланой Пасюлиной можно будет в 13:00 2 ноября в Свято-Вознесенском соборе.