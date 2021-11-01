Пскович Андрей Виноградов ждет голосов земляков в финале конкурса «Народный участковый» 2021

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С 1 по 10 ноября псковичи могут поддержать старшего лейтенанта полиции Андрея Виноградова в финальном этапе ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», отдав свой голос на сайте «Комсомольской правды».

Участковый уполномоченный полиции из Великих Лук Псковской области старший лейтенант полиции Андрей Виноградов служит в органах внутренних дел 5 лет и 4 из них – в должности участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН ОМВД России по городу Великие Луки. Андрей Виноградов победил в конкурсе на региональном этапе и теперь поборется за звание лучшего в стране.

Фото: Газета Великолукского района "Наш путь"

«В основном граждане обращаются ко мне с семейно-бытовыми проблемами. К кому-то надо быть построже, к кому-то помягче, главное – к каждому гражданину найти свой подход. В данной должности я работаю почти 5 лет и в дальнейшем собираюсь добиться успехов именно в этом направлении деятельности», – рассказывает о себе Андрей Виноградов.

Местные жители хорошо знают своего участкового и положительно отзываются о его работе, поэтому призывают жителей псковской области проголосовать за псковского участкового и привести его к победе.