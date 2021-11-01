В Пскове ищут мальчика, ставшего героем видеоролика областной филармонии

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670 тысяч просмотров в Instagram-аккаунте псковской филармонии набрало видео с мальчишкой из Пскова. Об этом рассказал директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире первого выпуска нового видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм Online».

Как оказалось, такую популярность видео обрело благодаря школьнику, который возвращался домой с уроков и держал в руке кленовый листик. На фон авторы ролика подобрали грусную музыку, а в конце добавили слова: «В жизни обязательно должны быть паузы...».

«Там такой мальчик трогательный… с такой надеждой, что не стоит сдаваться. Мальчик тащит за собой сменку, а в правой руке у него кленовый листик. В «Инстаграме» мы набрали более 670 тысяч просмотров», – рассказала Елизавета Барышникова.

Руководство БКЗ приняло решение разыскать мальчика с видео и пригласить его на одну из постановок, к примеру, на детский балет. Елизавета Барышникова призвала псковичей присмотреться к герою видеоролика и написать в один из аккаунтов Псковской областной филармонии, если мальчик окажется знакомым.