100 долларов от Регины Тодоренко искали псковичи даже после обнаружения бутылки с деньгами

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Жители Псковской области искали спрятанные Региной Тодоренко 100 долларов, когда их уже не было в тайнике, пишет ПАИ.

Денежную бутылку обнаружили в 5:30 утра, когда программа еще не вышла в эфир. Находчивые псковичи узнали координаты у жителя Камчатки, где телешоу показали в 1:00.

Денежный подарок Регина Тодоренко запрятала в Пушкинском заповеднике, под мостиком у озера. Несмотря на то, что бутылка была обнаружена ещё до выхода шоу, днем псковичи продолжили поиски тайника.

Напомним, Регина Тодоренко и Тимур Родригез приезжали в Псковскую область для съемок передачи «Орёл и решка». Псковщина оставила незабываемые впечатления у звёздных ведущих.