Муж Ларисы Гузеевой рассказал псковичам, как проводил школьные каникулы

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, как проходили его школьные каникулы.

Игорь Бухаров поделился, что его папа - военный. В связи с этим с пятого по десятый класс будущий ресторатор жил в ГДР, в городе Веймар.

«Мы уезжали раз в год в отпуск с родителями в Союз, как это называлось, поэтому осенние каникулы я проводил в Германии. Золотая осень, прекрасные каштаны, парки», - вспоминает Игорь Бухаров.

Время с пятого по восьмой класс муж знаменитой артистки проводил на гарнизоне.

«Это ты бежишь на территории части и находишься все время на каких-нибудь спортивных площадках, играешь», - рассказывает ресторатор.

Каникулы в старших классах запомнились Игорю Бухарову прогулками по городу и походами в немецкое кино.

«Во дворе играли в футбол, волейбол. Как-то у нас бассейн замерз, мы даже в хоккей чуть-чуть играли, хотя в общем Тюрингия – это юг Германии, и по большому счету там такая зима теплая», - делится спикер.

Ресторатор также поделился, что все зимние каникулы восьмого класса он проболел.

«Почему запомнил – потому что заболел в первый день зимних каникул и выздоровел в последний день», - рассказывает Игорь Бухаров.

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