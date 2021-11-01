Свыше 40 регионов России ввели QR-коды на посещение общественных мест

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В большинстве городов России ввели или планируют ввести систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров. Такие данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф.

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов», - рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Эксперт также добавил, что свыше 4 млн уникальных посетителей каждый день просматривают карту эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды», - считает заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Кроме того, спикер отметил важность оригинальности справки о перенесенной болезни, сделанного ПЦР или сертификата прививок.

Добавим, по состоянию на 22 октября уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%.