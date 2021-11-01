В Пскове ищут напавшего на несовершеннолетнюю девочку грабителя

Фото: сайт ПАИ

Псковские следователи устанавливают личность грабителя, который 17 октября у дома №7 на улице Алтаева напал на несовершеннолетнюю девочку и с применением насилия требовал у нее деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Псковской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Грабитель выглядит на 35-40 лет, рост около 175 см. Преступник среднего телосложения, на лице у него рыжая щетина. 17 октября был одет в темную куртку с капюшоном и темные брюки. На правой руке носит перстень из металла серого цвета с черным камнем квадратной формы.

Тех, кто что-либо знает о личности мужчины или обстоятельствах произошедшего, просят позвонить по телефонам 290-624, 290-628.