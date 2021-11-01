Ещё 6 светофоров появится в Пскове до конца декабря

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

По решению администрации Пскова, на нерегулируемых пешеходных переходов города до конца года установят шесть светофоров. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

- у здания Главпочтамта на улице Советской, 9;

- на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка;

- на улице Коммунальной, 32;

- на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской;

- на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара;

- на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Свердлова.

Все светофоры оборудуют кнопкой вызова. Таким образом сократится время задержки движения автотранспорта.