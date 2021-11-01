Ещё 6 светофоров появится в Пскове до конца декабря

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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА
По решению администрации Пскова, на нерегулируемых пешеходных переходов города до конца года установят шесть светофоров. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.
- у здания Главпочтамта на улице Советской, 9;
- на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка;
- на улице Коммунальной, 32;
- на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской;
- на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара;
- на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Свердлова.
Все светофоры оборудуют кнопкой вызова. Таким образом сократится время задержки движения автотранспорта.