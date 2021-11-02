Публикуем обновленный список ежемесячных и единовременных выплат для семей с детьми в Псковской области

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В Псковской области на 1 ноября 2021 года существует шесть единовременных и ежемесячных пособий.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

- На ребенка военнослужащего;

- На третьего ребенка или последующих детей;

- В связи с рождением первого ребенка;

- По уходу за ребенком до 1,5 лет;

- На ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ

- При рождении ребенка неработающим гражданам;

- При устройстве ребенка в семью;

На эти цели Комитет по социальной защите населения регулярно выделяет средства. Ещё 264 млн рублей было направлено в органы соцзащиты городов и районов 1 ноября.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Если семья не обращалась за получением средств, необходимо авторизоваться на портале Госуслуги и завести карту Мир.