Публикуем обновленный список ежемесячных и единовременных выплат для семей с детьми в Псковской области

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В Псковской области на 1 ноября 2021 года существует шесть единовременных и ежемесячных пособий.
- На ребенка военнослужащего;
- На третьего ребенка или последующих детей;
- В связи с рождением первого ребенка;
- По уходу за ребенком до 1,5 лет;
- На ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
- При рождении ребенка неработающим гражданам;
- При устройстве ребенка в семью;
На эти цели Комитет по социальной защите населения регулярно выделяет средства. Ещё 264 млн рублей было направлено в органы соцзащиты городов и районов 1 ноября.
В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Если семья не обращалась за получением средств, необходимо авторизоваться на портале Госуслуги и завести карту Мир.