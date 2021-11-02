Стала известна максимальная зарплата врача-педиатра в Пскове

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Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучили предложения работодателей и ожидания кандидатов на вакансию «врач-педиатр» в частных клиниках.

Так, быстрее всего на работу возьмут врачей со стажем работы от 3 лет, имеющих опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум детского терапевта в Пскове составляет 130 тысяч рублей, в то время как в Москве — 230 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 220 тысяч рублей.

Отметим, начинающие детские терапевты с опытом работы до одного года в Пскове получают от 28 до 33 тысяч рублей. Доктора, работающие по специальности больше года, могут зарабатывать от 33 до 45 тысяч рублей. Важное условие при этом - опыт работы с электронными картами.

Зарплату от 45 до 65 тысяч рублей может иметь педиатр с опытом работы в частных клиниках и стажем от трёх лет, а детский врач со стажем от пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прохождением обучения по коронавирусной инфекции COVID-19 получает от 65 до 140 тысяч рублей.