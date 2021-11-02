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Общество2 ноября 2021 11:11

По 50 тысяч рублей выплатят более 200 ветеранам в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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218 ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат выплату размером в 50 тысяч рублей в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Согласно Указу президента России Владимира Путина, выплата будет начислена ветеранам автоматически в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Единовременную выплату ветераны получат в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, связывавшей в годы Великой Отечественной войны блокадный Ленинград с остальной страной.