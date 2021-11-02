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Общество2 ноября 2021 11:33

Стало известно, на что нашедшие 100 долларов от «Орла и Решки» псковичи потратят деньги

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото из социальных сетей Алексея Дорошенко

Фото из социальных сетей Алексея Дорошенко

Псковичи, первыми нашедшие 100 долларов от Регины Тодоренко, потратят деньги на благотворительность, пишет «Псковская правда».

Средства будут отправлены на помощь пятилетнему Косте Савлуку, болеющему раком.

Напомним, тайник с деньгами был обнаружен ещё до выхода выпуска «Орла и решки», посвящённого Псковской области. Особо предприимчивые псковичи решили связаться с жителем Камчатки, где шоу уже показали, и узнать, где спрятаны 100 долларов.

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