В Пскове нашли мальчика с разлетевшегося по сети видео псковской филармонии

Кадр из видеоролика областной филармонии

Милое видео в Instagram-аккаунте псковской филармонии со школьником посмотрели уже почти 800 000 раз. Деректор филармонии Елизавета Барышникова предложила псковичам отыскать мальчишку, чтобы поблагодарить его за такую популярность.

Мальчик нашелся в тот же день. Как оказалось, героя грустного видео зовут Тимур, а на видео попал, когда возвращался со школы №1.

«Откликнулась мама мальчика, которая узнала своего ребенка. Его зовут Тимур, на том видео он шел в школу», - пояснила Барышникова.

Теперь в областной филармонии ждут мальчика с мамой, чтобы лично вручить пригласительный билет на детский балет «Лебединое озеро».