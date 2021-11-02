Владельцы псковских отелей рассказали о загруженности гостиниц в нерабочие дни

Фото: Александр Пискарев

В выходные дни в Псковской области активно бронируются отели, несмотря на просьбу к туристам отложить поездки из-за тяжёлой эпидобстановки, пишет ПАИ.

Сотрудники отелей «Псковская Швейцария» в Печорском районе, «Арина Родионовна» и «Имение Алтун» в Пушкиногорском районе рассказали, что все ограничения соблюдаются и номера заселены на 50% от максимальной заполняемости. При этом все доступные для заселения номера на сегодня заняты, добавили администраторы.

В каждом из отелей отметили большой поток туристов. Во всех трёх гостиницах забронировать место можно только после 7 ноября.

Ранее Михаил Ведерников издал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября номерной фонд гостиниц может быть заполнен лишь на 50 %. А заселиться в отели можно будет только с QR-кодом или справкой о перенесённом COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев или отрицательным ПЦР-тестом (не более 72 часов).