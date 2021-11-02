Соседняя с Псковом область первой объявила о продлении нерабочих дней

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Первый регион России объявил о продлении режима нерабочих дней. Им стала Новгородская область. Об этом сообщили в администрации Новгорода.

«Нерабочие дни в Новгородской области продлят ещё на неделю. С 8 ноября до 15-го», - заявил глава региона Андрей Никитин.

Ранее сообщалось, что регионы сами в праве принимать решение о продлении нерабочих дней. Так, есть вероятность, что «антиковидные каникулы» продлят и в других городах России.

Отметим, в комментариях под новостью в социальных сетях новгородцы признались, что нерабочие дни в регионе для многих проходят фиктивно.