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Здоровье2 ноября 2021 14:24

Соседняя с Псковом область первой объявила о продлении нерабочих дней

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Первый регион России объявил о продлении режима нерабочих дней. Им стала Новгородская область. Об этом сообщили в администрации Новгорода.

«Нерабочие дни в Новгородской области продлят ещё на неделю. С 8 ноября до 15-го», - заявил глава региона Андрей Никитин.

Ранее сообщалось, что регионы сами в праве принимать решение о продлении нерабочих дней. Так, есть вероятность, что «антиковидные каникулы» продлят и в других городах России.

Отметим, в комментариях под новостью в социальных сетях новгородцы признались, что нерабочие дни в регионе для многих проходят фиктивно.