Чаще всего федеральные СМИ цитируют Псковское агентство информации

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По данным сервиса «Медиалогия» в октябре чаще всего федеральные СМИ цитировали портал «Псковское агентство информации». По итогам месяца агентству присвоен ИЦ 21,36, 5 031 цитат. На втором месте оказался его ближайший конкурент с 1 811 сообщениями и ИЦ 19,45. Третью строчку рейтинга заняло ГТРК «Псков», который цитировали 484 раза (ИЦ 3,59), следом за ним портал luki.ru – ИЦ 2,38 и 645 цитат, а замыкает пятерку «АиФ Псков» - ИЦ 1,53 и 410 упоминаний.

Самыми цитируемыми псковскими новостями по итогам месяца стали сообщения о победе псковской студентки на всероссийском конкурсе, советы Оксаны Федоровой по выбору жилья в Сочи, о предложении и. о. главы администрации Пскова Бориса Елкина украсить город дизайнерскими крышками люков, о найденном археологами черепе древнего жителя Усвят и о введении QR-кодов в Псковской области.

«КП-Псков» по итогам октября цитировали 15 раз, индекс цитируемости составил 0,04. Однако это не помешало войти в первую десятку рейтинга вместе с Интернет-газетой «Псковская правда».