Стало известно, отменят ли QR-коды в Псковской области до новогодних праздников

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2 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о продлении действия системы QR-кодов. Об этом он сообщил во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

«Мы постараемся, чтобы у нас всё работало, но с соблюдением требований, которые предъявляет Роспотребнадзор», - сказал Михаил Ведерников, при этом, не исключается, что QR-коды потребуются и в других сферах.

Глава региона отметил, что во время январских праздников, как и на ноябрьских, в регионе резко возрастает количество людей. Это может стать причиной новой волны коронавируса.