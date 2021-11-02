Псковичей приглашают написать этнодиктант

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Псковичей приглашают принять участие в ежегодной международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2021». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«"Большой этнографический диктант" – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности», – сообщают организаторы акции.

Пройти этнодиктант можно с 3 по 7 ноября на сайте www.miretno.ru в разделе «Пройти Диктант». Задания появятся в 0:01 с 3 ноября.

Тест будет включать 20 общефедеральных вопросов и 10 о Псковской области. На все вопросы будет дано 45 минут, а итоги будут известны к 12 декабря – Дню Конституции Российской Федерации.