В Пскове жестоко избитой бывшим хозяином овчарке собирают деньги на лечение

Фото: Анна Колесникова

Псковские зоозащитники просят неравнодушных горожан помочь собрать средства на лечение овчарке по кличке Рэй. Об этом сообщается в официальной группе организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Следствием жизни с предыдущим хозяином, стабильно избивавшим Рэя, стали новообразование и повторяющиеся судорожные приступы.

Благодаря зоозащитникам, опухоль Рэю уже вырезали, а вот судорожные приступы до сих пор остались с многострадальным псом как напоминание о страшном прошлом.

«Необходимы препараты, которые поддерживали бы его и не давали повторяться приступам! Ведь каждый раз - это страх, боль, отчаяние...» - пишут зоозащитники.

Перед назначением медикаментов овчарке нужно пройти МРТ, а до этого сделать скрининг сердца и сдать анализы крови.

Необходимая сумма вместе с дорогой — 25.800 рублей.

Номер для переводов: 89532374562.

«Все отчёты выкладываю в своей группе и на стене под постом!!!» - информирует зоозащитница Анна Колесникова.