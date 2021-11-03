Поэтессу из Великих Лук наградили Александровским знаком

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Великолукскую поэтессу, публициста и литератураведа Людмилу Скатовц наградили Александровским знаком в день памяти государя-миротворца (20 октября). Об этом сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Всего награды были удостоены пять человек. Людмила Скатова получила серебряный нагрудный знак с императорским вензелем в знак признания за создание неповторимого образа дореволюционной России и подоконной летописи белой борьбы в своем творчестве.

Знак отличия утвержден Русским просветительским обществом им. императора Александра III для награждения деятелей, имеющих значимые заслуги в области русского просвещения.