Топ-5 уловок телефонных мошенников в Псковской области

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Более 1,5 миллиона рублей похитили телефонные мошенники у отдельных жителей Псковской области за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рассказала, на что стоит обратить внимание во время телефонных разговоров с незнакомцами.

Звонок с неизвестного номера — сигнал об опасности

Если инициатором разговора стали не вы, это значит, что вашему собеседнику, кем бы он ни представился, что-то от вас нужно. Поэтому важно быть чрезвычайно бдительным и не сообщать личную информацию незнакомцам.

Главная тема разговора — финансы

Как правило, главная цель мошенников — завладеть вашими деньгами. Именно поэтому в разговоре вам будут предлагать перевести все деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения кредита», «очень выгодно» инвестировать свои сбережения или получить «огромный» кешбэк за покупки. Помните: всё это распространённые фразы мошенников.

Знакомство поближе

Если ваш собеседник начинает спрашивать конфиденциальные данные, включая срок действия вашей карты и три цифры с её обратной стороны, по ту сторону телефона — мошенник. Сотрудники банков никогда не спрашивают секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли.

Эмоциональные качели

Один из способов достижения цели мошенника — вызвать эмоции у потенциальной жертвы. Так, от злоумышленника можно услышать распространённую фразу «Ваш онлайн-банк взломали!» или и вовсе новость о том, что вы выиграли в лотерею, а теперь нужно «лишь оплатить небольшой взнос».

Манипуляции

Мошенники не дадут вам времени на обдумывание ситуации и принятие решения. Вас будут принуждать к чему-то и, вероятно, выдвинут условия: «Сейчас или будет поздно!» В случае возникновения психологического дискомфорта незамедлительно прекращайте обобщение.

УМВД России по Псковской области предостерегает: никогда не принимайте преждевременных решений, касающихся ваших финансов. Лучше не торопиться и проверить информацию в первоисточнике, добавляют специалисты.